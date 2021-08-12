公民及社會科新學年落實　增教材供學生認識中華文化

公民與社會發展科將在下月起於新學年落實，取代通識科並於中四級起採用。教育局昨（11日）再就公民科「『一國兩制』下的香港」主題更新了3份教學簡報，2份關於香港社會的多元文化特徵，分別介紹本港多元化文特徵及發展歷史，及中西文化融合情況。另一份則關於「國家情況與國民身份認同」的主題，內容涉及國家在各領域取得成就。

教育局早前已就「『一國兩制』下的香港」主題上載了9份教材，昨日再上載多3份，分別涉及2個課題。其中「香港社會的多元文化特徵」的2份教材涵蓋香港社會以中華文化為主體的特徵、背景及影響，內容包括考古遺址、歷史建築、節慶、美食及語言等。

教材又提到晚清至20世紀前期的內地與香港的關係，每逢內地發生大型天災，香港市民都熱心捐款，協助內地同胞渡過難關；而在在日本侵華期間，香港市民出錢出力協助內地抗日。香港淪陷之後，市民組成的游擊隊堅持抗日，為香港抗戰勝利作出貢獻。

在關於「國家情況與國民身份認同」的主題，以近年國家在不同領域，如高新科技、醫療衞生、文化教育、基礎建設及脫貧中取得的成就。