抵港後測出抗體可縮短檢疫　Prenetics承辦服務收費680港元

政府將於2021年8月18日起推出已接種新冠疫苗人士抵港檢疫的第二階段安排，在機場為抵港人士提供自費血清抗體測試服務。在抵港當天或之前14天只曾逗留B組指明地區或台灣，並已完成疫苗接種的抵港人士，可選擇在抵港後於機場自費進行血清抗體測試，如驗出抗體可縮短檢疫期至7天。根據Prenetics網頁資料，抵港後的血清抗體測試將由其公司承辦，價格為680港元，而離港前在同一公司做的抗體測試，只需480港元，相比之下價格足足貴了約40%。

Prenetics網站資料顯示，服務必須提前預約及付費，不接受即場登記，抵港人士會於機場由醫療人員採集血液樣本，結果將於48至72小時經電子郵件和短訊發送，報告按香港政府認可之規定格式，其後政府會直接通知已做抗體測試的抵港人士，是否符合縮短檢疫期的資格。

此外，只有12歲或以上並已接種新冠肺炎疫苗的人士方可以進行抗體測試，而Prenetics建議在完成整個新冠肺炎疫苗接種後至少2周才進行抗體測試。抗體測試結果有效期為3個月，期限由採集樣本之日起計算。