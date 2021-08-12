禁加熱煙銷售恐加劇走私　團體促立例規管

政府擬修例禁售加熱煙及電子煙，但有意見認為修例方向會令黑市產品更嚴重，憂慮控煙成效將適得其反，政策亦會與國際做法相違背。有團體向政府提交施政報告建議書，促規管而並非禁止加熱煙產品，希望政府平衡社會各界聲音，避免禁煙政策「一刀切」。

多個界別包括消費者、零售、旅遊等代表組成「規管加熱煙大聯盟」，促政府規管加熱煙並禁止電子煙銷售。報販協會主席林長富指，約25%吸食傳統香煙的煙民為減少影響家人而轉吸加熱煙，倘若政府「一刀切」禁止銷售，市民只能在黑巿途徑獲取產品，走私行業將蒙受其利，造成不良社會現象，政府亦變相「保障」不法分子有販賣加熱煙的專利。

香港旅遊社東主協會理事陳世棠稱，現時全球有70多個國家有加熱煙產品，中央政府亦正在提高新型煙草產品的監控效能，認為港府應與國際接軌，採取一視同仁的態度，否則亦可能影響吸食加熱煙的旅客來港消費。創意工業及個人服務業代表林肇濤則指出，不少創意產業從業者依靠吸煙減壓，多數吸食加熱煙的從業員以往吸食傳統香煙，如果政府禁止銷售加熱煙，恐怕該批從業員會走回頭路。

加熱煙用家關注組召集人盧啟律強調，加熱煙及傳統香煙是煙草產品，電子煙不含煙草、是加熱煙油，兩者有極大分別，不應以同一標準處理。