47名泛民初選案鄒家成准保　官信他不會續危國安

47名發起或參與去年民主派「35+」初選人士，涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪。其中一名被告鄒家成在今年6月，於高院獲國安法指定法官杜麗冰法官批准以5萬港元現金及其胞姐的5萬港元人事擔保外出。法官今天（12日）頒判詞解釋原因，指本案案情嚴重，雖然控方指鄒確有潛逃風險，但在法庭施加的保釋條件下，相信鄒在保釋期間不會繼續作出任何違反《港區國安法》的行為。法官又指鄒過往並未有直接宣揚外國制裁中國或香港政府，故認為其獲保釋後應不會干犯相關控罪。

根據判詞，律政司一方反對鄒的保釋申請，並指基於鄒的背景及政治影響力，認為他一旦獲准保釋，有重大風險鄒會繼續作出危害國家安全的行為。但法官指看過鄒呈交的信件後，得知其更多的背景資料，指他自幼受到現已過世父親對母親的家暴行為影響，且因之前要照顧患病父親，令他立智成為護士並修讀護理學位，若他不獲保釋，便可能會失去其學位。

法官又指，鄒稱他不屬任何政黨，他的政治理念只是認為香港是中國其中一個少數民族，強調他從未爭取香港獨立。法官指雖然鄒曾於訪問中提及，中國政府會擲取他人器官及收集港人DNA，但從未有直接宣揚外國制裁中國或香港政府。鄒亦曾於訪問提及，外國已實施的制裁只是「第一炮」，但這說法亦可被理解為只是評論這件事，故在疑點利益歸於被告之下，認為他並無宣揚外國制裁。由於法官相信在她施加的苛刻保釋條件下，鄒不會繼續作出任何違反《港區國安法》的行為，故最終批准鄒保釋。

杜官早前批准鄒以現金人事共10萬港元保釋，並定下一系列條件，包括不得離港、須交出其旅遊證件、居於報稱地址、每日到警署報到及須遵守宵禁令。法官亦下令鄒不得直接或間接以任何方式，作出、發放或轉載任何可能有合理理由被視為可構成違反國安法或香港法例中維護國家安全的罪行的言論；不得直接或間接組織、安排、參與或協調任何級別的選舉（投票除外）；不得直接或間接以任何方式聯絡任何外國官員、議員、任何級別議會成員或其他服務於以上人員的人士；不得作出任何危害國家安全行為；及不得直接或間接接觸控方證人。