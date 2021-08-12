社工註冊局紀律聆訊　麥潤培反對建老人院惹歧視指控

社會工作者註冊局今日(12日)舉行紀律聆訊，本業是社工的沙田區議員麥潤培，去年9月因反對在馬鞍山利安商場原有的酒樓位置興建私人安老院舍，招來歧視長者、以及違反《社會工作者工作守則》的指控。麥辯解自己當時並非在履行社工職務，而是以區議員身份諮詢居民意見，考慮到整體利益後才提出反對在該處興建安老院。

投訴人是理工大學應用社會科學系前首席講師李賀游，她指現時申請入住院舍的長者甚眾，輪候期間不時衍生家庭問題，譬如長者遭親屬虐待，嚴重的更有血光之災。李反問「飲茶重要定照顧長者重要」，批評麥不以服務對象為重，罔顧長者需要令人失望，又質疑麥只顧個人利益，意圖藉事件撈取選票。當李問及麥如何就事件諮詢居民時，曾舉中指對着麥。

李又指出麥曾在區內掛上，強烈反對利安酒樓變成安老院舍的橫額，而橫額上亦有列出前議員張超雄及楊岳橋同樣反對計劃。但李向兩名前議員查證，對方回覆指麥從沒與他們商討事件，亦無同意在橫額上加名，李認為麥有虛假陳述之嫌。

面對投訴人的指控，麥潤培及其代表律師皆斥有人借故上綱上線、大做文章。麥解釋有很多長者光顧酒樓，若然關閉酒樓會令長者「連食飯嘅地方都冇」。麥表示已向全體利安邨居民發問卷，平衡整體意見後才反對在有關位置興建老人院。

聆訊期間，投訴人的親友屢次在公眾席上大聲非議麥潤培。有關人士又大聲嘆氣，被委員會警告後則辯稱自己只是咳嗽，及後被委員發現他使用手機向李發出短訊，違反聆訊期間不得使用手機的規定。