積金局去年度討回近2億強積金拖欠供款　10年來最高

香港經濟不景，不少僱主受財困影響拖欠僱員的強積金供款。積金局今（12日）公布2020至21年度年報，指年內為超過10萬名受影響僱員討回近2億港元強積金拖欠供款，創下10年來最高紀錄；期間對沖金額則高達約63億港元，較上一年度大增26%。

年報顯示，強積金計劃截至今年3月底，總淨資產值約為1.16萬億港元，當中64%、即7,455億港元為強積金供款，其餘是投資回報，涉及4,237.9億港元。而自強積金制度實施以來，扣除費用及收費後，年率化淨回報為4.9%，高於同期1.8%的通脹。

另外，去年度強積金對沖金額達63億港元，當中用作抵銷遣散費及長期服務金的金額，分別為33.34億港元及30.5億港元，分別較上一年度大增34%及17.9%。

在監管方面，該局年內巡查約900間僱用機構，主要包括食肆、零售店舖和建築公司，就拖欠供款個案發出超過30萬份徵收附加費通知書，並調查超過4.5萬宗個案。另外，該局向涉嫌違例僱主及有限公司董事或管理人員發出逾600張檢控傳票，並向屢次拖欠供款的僱主發出40份罰款通知書，合共罰款59.4萬港元。