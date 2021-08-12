旅發局疑「谷針」惹不滿　局方否認強迫員工　指活動需要

新冠肺炎疫苗接種率低，港府千方百計「谷針」，引起市民反感。東網接獲香港旅遊發展局員工反映，昨晚(11日)收到旅發局總幹事程鼎一向全體員工發出的內部電郵，指本地員工須接種疫苗。員工批評該局「谷針」做法不妥，該局則澄清，有關電郵並無要求全體員工接種疫苗，而該局現正籌備多項大型活動，活動參與者及工作人員都需完成疫苗接種，以遵從多項政府的防疫要求。

程鼎一昨晚向全體員工發出內部電郵，指旅發局在接下來的幾個月，將盡可能開展更多活動，為活動能夠順利開展，並以負責任的方式執行，所有參加者和工作人員必須全面接種疫苗，這將是最基本的要求。員工不滿電郵內並無提供定期檢測安排的選擇，認爲疫苗還存在不確定性，擔心一旦不願打針會飯碗不保。

旅發局回覆東網查詢時稱，並無要求全體員工接種疫苗。旅發局現正籌備多項大型活動，要確保活動順利舉行，需遵從多項政府的防疫要求，以籌備中的單車節為例，活動的參與者、工作人員等，均須完成接種。

就此，旅發局透過電郵鼓勵需要參與相關大型活動的員工，接種疫苗。若他們的身體情況不適合接種疫苗，可出示醫學證明。旅發局目前鼓勵員工接種疫苗，早前亦跟隨政府的做法，員工每針可獲一天有薪假期，而已經完成疫苗接種的同事，亦可獲兩天額外有薪假期。