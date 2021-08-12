偷取都會票餘額贈家人　港鐵前職員認罪罰款

港鐵職員乘工作之便，將一張仍有15次車程的港鐵都會票餘額，轉移到另一張車票，並將之轉贈給姊姊使用。涉案職員今天（12日）在觀塘裁判法院承認一項盜竊罪，被主任裁判官錢禮判罰款2000港元，並需向港鐵公司賠償143.5港元。

42歲被告郭向榮，案發時任職港鐵公司客戶服務主任，在事件揭發後已被辭退。他承認一項盜竊罪，指他於2020年4月5日，在港鐵寶琳站偷竊一項據法權產，即港鐵公司欠王融融於其港鐵都會票的一筆143.5港元的債項。

案情指，王姓事主於去年向港鐵職員表示由於疫情原因，在都會票到期前未能用完票內的40次車程。有港鐵職員向她表示車票已到期，未用完的車程不會獲得補發，事主便將車票交給職員處理。案發當日凌晨，被告在點算及檢查一疊港鐵都會票時發現該張車票尚餘15次車程未用，便把該15次車程轉移到另一張車票，然後把票轉贈給姊姊。後來事主發現原來港鐵有新措施，可以延長都會票的使用期限，她便向港鐵查詢，並獲發還15個車程。而港鐵公司在調查後亦揭發本案，被告在港鐵保安經理面前承認自己的行為，事件最終報警處理。

辯方今天求情表示，被告任職港鐵公司客戶服務主任近2年，被辭退後轉行做保安工作，相信今天被定罪後亦難以再在保安行業立足，希望法庭量刑時考慮到被告認罪，事主亦無損失，今次犯案全因一時貪念，事後已經非常後悔。他亦願意主動向港鐵公司賠償，冀法庭考慮判社會服務令。裁判官最終決定判被告罰款2000港元，並下令被告向港鐵公司賠償。