12間急症及專科醫院下周三開放探病　家屬必須打齊兩針並隔14天

醫院管理局今日(12日)表示，將於8月18日進一步擴展特別探訪安排至12間急症及專科醫院。探訪病人的家屬必須完成接種最少2劑新冠肺炎疫苗最少14天，毋須再做病毒檢測。至於無接種或不適合接種人士，則只能透過恩恤安排或視像探訪。如推行順利，醫管局月底有機會擴展特別探訪安排至瑪麗醫院等大型急症醫院。

醫管局護理部高級行政經理梁明表示，是次特別探訪安排只適用於留院超過一星期的病人。職員將於未來數日致電聯絡家屬，家屬毋須自行聯絡醫院。醫院會安排一名家屬於指定時段探訪，每星期探訪一至兩次，每次一小時，中途不可換人。目前，病房可容納的探訪人士數目大約是病人數目的20%，例如一個病格有10個病人，就只可以有2名家屬同時探訪，院方會按病房擠迫程度、病人情況等調整。

梁續稱，急症醫院患者的流轉率高，病床時常爆滿，也有機會接收確診新冠肺炎的患者，風險比非急症醫院高，因此要求探訪人士必須接種疫苗，保障患者和員工。家屬必須在探訪前24小時內，透過醫管局網頁或流動應用程式HA Go內的醫院探訪二維碼填寫健康申報表，並將系統發出的二維碼出示予病房職員。探訪期間也必須遵守嚴格的防疫措施，包括佩戴口罩、不可飲食等。如上述模式推行順利，月底有機會擴展至瑪麗醫院等大型的急症醫院。

被納入特別探訪安排的12間急症及專科醫院，包括：律敦治醫院、長洲醫院、將軍澳醫院、香港兒童醫院、香港眼科醫院、明愛醫院、北大嶼山醫院、仁濟醫院、雅麗氏何妙齡那打素醫院、北區醫院、博愛醫院、天水圍醫院，但不包括深切治療病房、傳染或隔離病房及精神科病房。