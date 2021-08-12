籲放寬醫療券限制　藥劑師促政府資助長者接種疫苗

自長者醫療券計劃推出多年以來，坊間不時有聲音指金額過少、限制太多。香港執業藥劑師協會今日(12日)到立法會大樓外請願，稱部分在社區安老的長者，未有獲得政府資助接種肺炎球菌疫苗的機會，促政府資助，以及將註冊藥劑師檢查及跟進服務納入長者醫療券計劃。

香港執業藥劑師協會4人到立法會大樓外就施政報告提交意見，稱新冠肺炎及其變種病毒仍處於大流行期間，政府應該更好地保護長者，資助其接種流感、肺炎球菌等疫苗，減少嚴重疾病導致住院及死亡的風險。協會主席鄭綺雯稱，部分居住在安老中心的長者並無獲得政府資助接種肺炎球菌疫苗的機會，需要自付疫苗的全部費用，促政府支持更多長者接種相關疫苗，保障社區長者的健康。

此外，鄭又稱註冊藥劑師需不時為長者提供藥物檢查服務，調查顯示約20%的巿民因為藥物副作用、忘記服食藥物等問題而住院，故希望政府將註冊藥劑師的藥物檢查及跟進服務納入長者醫療券計劃，讓長者享有更多的基層醫療服務選擇。協會及後向批發及零售界議員邵家輝遞交請願信。