暴疫夾擊引發移民潮　本港今年年中人口下跌8.71萬

本港過去兩年多接連受到反對修訂《逃犯條例》帶來的連場社會衝突，以及新冠肺炎疫情影響，社會及經濟不穩，不少港人選擇移民他鄉。政府統計處今（12日）公布，今年年中香港人口的臨時數字為739.47萬人，按年下跌8.71萬人，跌幅為1.2%；年內有8.92萬名香港居民遷走。

統計處數字顯示，在2020年年中至2021年年中期間，本港出生人數為3.85萬人，死亡人數則為5.04萬人，換言之，期間本港人口自然減少1.18萬人。同期內有1.39萬名單程證持有人移入，按年大跌37%；另有8.92萬名其他香港居民淨移出，以此計算，本港期間錄得7.53萬人淨移出。

政府發言人指出，在疫情持續影響下，香港和世界其他地區實施嚴厲的關口管制和檢疫措施，國際行程受到嚴重影響，期間移入香港的人數繼續處於低水平，包括單程證持有人及外傭等；而在疫情前已離港的香港居民，亦可能選擇繼續留在外地或因航程受阻而未能返港。

發言人又稱，淨遷移涵蓋香港居民以工作和讀書等各種目的進出香港的流動，在概念上與移民並不相同，強調本港人口的流動性一直很高，過去10年間，不包括單程證持有人的香港居民在大部分年份均錄得淨移出。

另外，統計處把去年年底人口修訂為742.83萬人，常住居民修訂為734.26萬人，流動居民則修訂為8.57萬人。另把2019年年底至2020年年底的人口增長率修訂為負1.2%。

環凱移民顧問有限公司董事張家禧指出，由於英國早前放寬英國國民海外護照(BNO)持有人移民限制，審批時毋須視乎申請人的學歷、工作證明及資產等，不少港人移民意欲增加，對本港居民淨移出數字不感出奇。張又指，近日所接獲的移民查詢及委託宗數有所上升，較今年4至5月大增約20%，當中近半打算移民英國，其餘則包括加拿大、美國及澳洲等，認為按目前情況而言，未來本港移民數字會再上升。

議員葛珮帆則指，本港2019年爆發黑暴示威，當中不乏年輕人，部分市民或認為本港教育出現問題而移民；加上香港有不少深層次問題，包括難以向上流動及樓價昂貴等，市民若認為無法在港安居樂業，自然會另覓出路。她擔心，一旦移民潮持續，會令本港流失人才及資金，亦可能加劇人口老化問題，影響香港未來發展，認為當局必須重視情況，並致力解決本地深層次問題，以挽留人才。