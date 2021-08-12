港鐵上半年客量回升16.7%　利潤達26.7億元

港鐵上半年總乘客量因疫情逐漸緩和而回升。(袁志豪攝)

港鐵今午(12日)發表今年中期業績報告。就本港新冠肺炎疫情漸趨回穩，港鐵上半年總乘客量持續回升，較去年同期增加了16.7%；同期經常性業務利潤亦上升110.6%，至約9.1億港元，惟表現仍與疫前有一段距離。連同投資物業重估虧損減少，股東應佔利潤為26.7億港元。在考慮公司財務狀況和未來資金需求後，港鐵宣布中期每股派息25港仙，與去年相同。

港鐵上半年經常性業務收入222.85億港元，按年升3.2%。當中，受疫情帶來的持續負面影響，本地客運業務收入為60.04億港元，跌3.7%；車站商務收入、物業租賃及管理業務收入同樣錄得跌幅，分別為14.96億及25.11億港元。但中國內地業務收入則上升約15%，達120.50億港元。

客量方面，港鐵鐵路服務今年首6個月錄得6.461億人次，按年升16.7%；而周日平均乘客量亦增加15.1%，至437萬人次。港鐵指出，目前客量尚未回復至疫前水平，升幅主要因疫情回穩後，上班族重返辦公室、學生復課，以及疫苗接種計劃展開等帶來的人流，惟受出境限制影響，高鐵(香港段)仍然零客量；機場快綫則減少53.2%，至100萬人次。

沙中綫工程方面，港鐵行政總裁金澤培表示，截至6月底，紅磡至金鐘段工程已完成超過94%；至於東鐵綫新信號系統和新列車，亦已於今年2月開始逐步投入運作，另外在上半年亦完成了大部分現有東鐵綫主行車線路軌接駁至紅磡站新建月台，以及安裝架空電纜的工程。

金續稱，港鐵現正全力探討及落實可行措施，盡力追回部分進度及安全地完成項目，令東鐵過海段可盡早服務市民，港鐵正就相關工程進度與政府進行全面評估，完成後會盡快公布。至於屯馬綫全綫開通後，客量與預期相若，早上繁忙時間有分流之效，減少東鐵綫客量。