2男被控黃大仙集結　學生罪成無業漢無罪

前年10月7日，黃大仙新光中心及附近行人天橋有人聚集，抗議警方封橋影響居民出入，同時有人以雷射筆及電筒照向警方。警方事後拘捕2名男子，起訴他們參與非法集結，其中一人另被控阻差辦公及管有2個士巴拿。2人不認罪，經審訊後裁判官莫子聰於今天（12日）在觀塘裁判法院作裁決，17歲男生被裁定非法集結罪成，還押至9月2日在東區法院判刑，期間會為他索取一系列報告。另一名22歲男子則所有罪名不成立，獲當庭釋放。

2名被告依次為 17歲麥姓男學生及 22 歲無業男子阮子滔，他們同被控一項非法集結罪，指兩人於 2019 年 10 月 7 日，在黃大仙新光中心外，連同其他身份不詳的人集結在一起。阮另被控一項抗拒在正當執行職務的警務人員罪，及一項管有物品意圖損壞財產罪，即管有2個士巴拿。

裁判官今天裁決時，指聲稱辨認到阮子滔的警員的證供不合情理及不可信，因為他在庭上表示曾經在光線充足的情況下見過阮整個面容，但他3份書面供詞及記事冊均沒有提及這麼重要的事情。警員又指阮曾經由龍翔道爬過花槽打算走向黃大仙廣場，但裁判官指出當時龍翔道並無堵路行動，車輛以高速行駛，阮如果真的直接走過去，行為如同自殺。裁判官因此認為警員的證供極之不合理，對其證供全數否定。加上沒有證據顯示阮與任何人曾經集結，亦沒有證據顯示阮在被捕前做了甚麼，故裁定阮的3項罪名全部不成立。

至於麥姓男生裁判官就指出，警方片段拍攝到麥當天曾經用白光手電筒照向警方，同時他身邊有一男一女用藍色雷射筆照向警方。雖然其行為未必會對警員的眼睛造成傷害，但卻會令警員感到害怕，並擾亂警員的視線，其行為存有報復心態。以當時環境而言，麥的行為可以挑釁警方，引起衝突，屬於訂明行為的其中一種，故裁定麥非法集結罪成。

麥的律師求情指，他案發時只有15歲，事發至今近2年，已為他帶來巨大壓力。希望法庭考慮手電筒照射時間只有約1分鐘，除此之外麥並無做過其他暴力行為。辯方律師特別提到，本案涉及的情節通常可以6至8星期監禁處理，但明白以被告的年紀，法庭必須為他索取一系列中心報告，屆時將面對最少3至6個月禁閉式刑罰，故希望法庭可以額外為被告索取背景報告，等候報告期間被告需還押近3星期，相信可符合上訴庭判刑要有阻嚇性的要求，再加上未來一段時間的感化，相信足夠反映被告的罪責。裁判官聞言表示除了感化令，現階段所有刑罰都有可能性，法庭會為麥索取勞教中心、教導所、更生中心及社會服務令報告。裁判官亦強調，判處社會服務令的其中一個重要原則是有悔意。