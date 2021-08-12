上訴庭撤郵包販毒案定罪　被告法律團隊師爺揭案底重重

20歲青年借出地址代朋友收取一張郵遞通知卡，竟被捲入一宗嚴重的販毒案，其後更被裁定企圖販毒罪成，被判監23年。他在獄中度過4年半後，直至上月上訴得直才可重獲自由。上訴庭昨（11日）頒下判決理由書，批評律政司處理本案的手法。同時，原審上訴人原有法律團隊一名「師爺」亦被揭發有強姦、搶劫、勒索等，多項不誠實案底，上訴庭質疑該師爺為何會向當事人提供法律意見。

上訴庭指出，原審法官在審訊期間已明確指出本案證據薄弱，並要求律政司考慮向上訴人錄口供，指證嫌疑更大的舊同事。律政司欣然接受一名可能是無辜的人認罪，並繼續檢控，但卻「放生」同案可能參與程度和罪責更大的被告，案件使人對香港檢控系統的印象大打折扣。

此外，原審時上訴人原有法律團隊一名「師爺」，曾建議上訴人認罪，惟該名「師爺」其後被揭發有強姦、搶劫、勒索等多項不誠實案底，上訴庭在判詞中，表示質疑該名「師爺」為何仍會受僱於律師事務所，並向當事人提供法律意見。

律師會指，根據「法律執業者條例」，任何律師未經律師會的書面許可，不得就他的執業業務，僱用或支付酬金予被裁定觸犯涉及不誠實的刑事罪行的人。此外，律師會會定期透過會員通告，發布適用於相關條例的人士名單，但名單未能盡錄。該會稱，律師行應向準應徵者查詢其過往記錄，以確保符合規定。如發現律師違反條例，律師會會按照既定程序調查。若有需要，將轉介至律師紀律審裁組召集人，進行紀律聆訊。