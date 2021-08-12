6人墮低息貸款騙局失110萬　3男涉串謀詐騙落網

電話騙案禁之不絕，警方在上月起接獲報案，得悉有騙徒假扮銀行及律師樓職員，致電誘騙市民進行低息貸款，待受害人交出保證金後，騙徒便要求他們到分行辦理餘下手續，受害人直至到銀行查詢方知受騙。案中至少有6人受騙，共損失約110萬港元，警方經調查後，今日(12日)以涉嫌串謀詐騙拘捕3名男子，不排除之後有更多人被捕。

今年7月至8月，警方接獲多名市民舉報，表示收到騙徒的推銷電話，對方訛稱大型銀行職員，揚言能夠提供低息貸款。當事主表示興趣後，騙徒便將其聯絡資料交予同黨，再以手機通訊軟件與事主溝通，待事主提供入息證明、住址證明、糧單等資料後，騙徒會聲稱貸款申請已獲初步審批，要求事主到律師樓作資產審查。

騙徒繼而假冒律師樓職員，相約事主到九龍城區一間辦公室見面，再指示他簽署假貸款協議書，並交出4萬至27萬港元的保證金，事主以現金或支票付款後，騙徒便着他們到銀行分行處理餘下貸款程序，惟事主到銀行了解時，方知騙徒並非銀行職員，銀行亦無相關申請紀錄。

九龍城警區刑事調查隊區梓峯督察表示，該隊接手調查後，本周一(9日)持搜查令登上涉事辦公室搜查，發現該處設有律師樓名牌，裝修亦恍如一般律師樓，相信是藉此取得受害人的信任。探員在場檢獲一些公司文件及懷疑偽造證書，至今日早上約7時，聯同商業罪案調查科展開行動，在旺角豉油街一間旅館拘捕3名無業漢(19至28歲)，從他們身上搜出相關辦公室租約、律師樓卡片和銀行入數紀錄，3人現正被扣查。

區補充，涉事集團相信由上月開始運作，被捕人士分別負責租用辦公室、致電事主行騙及接待事主前往律師樓等工作，案中至少6名男子(42至63歲)受騙，涉款多達110萬港元。警方現時仍在調查案件，不排除有更多人被捕，呼籲市民如遇上相同受騙情況，盡快與警方聯絡。

商業罪案調查科張文瀚高級督察指出，根據警方紀錄，由今年1月至7月，相關詐騙案的數字已達100宗，損失總金額約3,150萬港元。他提醒，騙徒可循不同途徑獲得市民的個人資料，即使來電者自稱銀行職員，同時能準確說出個人資料，亦不能印證其身份，市民應設法進行核實，如有懷疑可向銀行查詢。另外，借貸過程中如需使用律師服務，市民應尋找信譽良好的律師行，並應拒絕向不法中介公司繳付保證金、行政費等費用，同時亦切勿輕易將金錢交予第三方。