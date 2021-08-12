強姦前女友案　辯方指事主視被告如司機廚師

無業中年男子被指禁錮強姦前女友一案，今（11日）於高院續審。事主X續出庭作供，表示首次遭被告強姦時正值月事，在性交途中被告突然向她求婚但她沒有答允。事主又指首次被姦後沒有報警，因當時「覺得佢出於愛我先咁做，所以我原諒佢」，但她指另一次遭被告強姦後報警是因「佢爭啲令我無命，我覺得係人身安全問題」。辯方就指事主明知被告愛她，故在分手後仍視對方如司機廚師，並指事主會叫被告做「太監」。

就X指稱2019年10月20日首次被強姦一事，X指當時是被告蔡偉強約她到他家傾談，其後被告開始吻她，她覺得被告想與她性交，她想打電話向他人求助，但手機遭被告撥走，之後被告便強行與她性交。X又指被告性交期間向她求婚，但她即時拒絕。她指當時正值月事，故令地上充斥其經血。她又指事後她離開被告單位，被告又發訊息向她求婚，惟她沒有理會。

至於11月11日X在被告家遭被告非法禁錮及強姦之事件，X接續昨日證供，指被告給她開山刀要她殺死他後，被告又要求她進房躺在床上，然後和他性交。X搖頭表示拒絕，但被告威脅說即使是次不做，下次亦要做。X表示「擔心我一反抗，佢會置我於死地」所以沒再抗拒。X稱在性交時，被告其實曾一度出房間，但其後又回房繼續，並要求X替他手淫。X因害怕故依從。X指她待被告睡着，於凌晨5時離開被告家，然後到醫院驗傷及報警。

據庭上披露，於11月13日下午（即被告被捕前一天），被告曾向X發訊息道歉稱「我又闖下彌天大禍，我唔係想你原諒我或復合，但多謝你沒有報警，我已睇咗醫生及食咗藥，情緒穩定了很多」。辯方盤問X時則指，X稱遭禁錮當天，其實她隨時可離開被告單位，但X不同意。辯方又稱當時X與被告已分手，X知道被告很愛她，故利用被告當其司機及廚師，對此X亦否認。辯方又指X會稱自己為「娘娘」，稱被告為「太監」。X承認與被告拍拖時有自稱娘娘但無印象曾稱被告是太監。現年57歲被告蔡偉強，被控於2019年10月20日及11月12日，在其住所強姦前女友X，及在同年11月11日襲擊X致她受傷，和非法禁錮X。