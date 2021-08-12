財匯局擴權規管核數師　議員憂中小企需付高昂註冊費

政府計劃擴大財務匯報局的權力，日後由局方直接規管核數師，包括進行查察、調查及紀律處分。局方打算在明年第二季前完成審議附屬法例，其後視乎過渡安排決定確實的實施日期，預計會在明年內完成。有議員指核數師的工作原本已不被欣賞，中小企的生存空間亦有限，擔心日後在新制下需繳交更高昂的註冊費用。

立法會《2021年財務匯報局(修訂)條例草案》委員會舉行首次會議，草案列明局方會在規管制度下引入新徵費，分別由公眾利益實體核數師、公眾利益實體和證券買賣雙方繳付。金融服務界議員張華峰關注收費安排，擔心「咩都關小投資者事」，建議局方考慮在經濟許可情況下，下調會計師的註冊費。另有議員指會計業界工作環境辛苦，卻無人欣賞、核數費長期無增加，業界亦認為成立財務匯報局是進一步打壓他們的生存空間。議員指香港作為國際金融中心，需吸引具質素的人士投身核數工作，希望局方承諾未來數年均不會增加註冊費。

財經事務及庫務局副秘書長許澤森回應指，財匯局會在明年1月1日起收取執業證書和註冊申請的費用，作為新收入來源以支持局方經擴大規管職能後的工作。但在此之前，局方會利用政府早年注入的4億港元種子資金，協助該局過渡至新制度。至於人手安排方面，許提及局方現時有50名職員，仍在評估因應工作量需增加的人手，以及正與原本負責發牌及監管工作的會計師公會商量人手過渡安排。

許續稱，局方在加強規管外，亦不忘讓業界有適當的發展空間，會成立一個由會計業業內人士、服務使用者和其他持份者組成的法定諮詢委員會，以便向財匯局在落實新制度時提供意見。