英高考評級現「通脹」加劇熱門學科競爭　料影響過千港生

受新冠肺炎疫情影響，英國今年繼續取消實體考試，沿用去年引進的中央評估成績（Centre Assessed Grades）。然而在相關評估制度下，考生評級出現「通脹」，考獲A或A*的學⽣⼈數⼤幅上升至44.8％，高於去年的38.5%及2019年有實體考試的25.5%。有升學機構表示，是次評分通脹可能影響約1,200名適齡報考A-level的香港考⽣，建議學生向個別大學查詢收生準則。

英國去年同樣因疫情取消實體考試並以中央評估成績為考生評級，然而大部分評級比校內評級低，引起社會爭議亦令大學收生趨於保守，進而於今年⼤幅減少「有條件取錄」名額，惟今年卻出現評級通脹，加劇熱門院校及學科的競爭，以醫科為例，各大學共開出28,690個「有條件取錄」名額，最終有約2萬人合乎入讀資格，但實際上學額只有9,000名，超額1.2倍，有學校需考慮以1萬元英鎊利誘學⽣轉讀其他學科。

英識教育大學部升學顧問張曉雯認為，是次評分通脹可能影響有意報讀當地大學的香港考生，建議學生向個別大學查詢收生準則，又指近兩年的升學情況反映學生需提早為升學準備，呈現出對學習的熱情及多方面的個人能力，建議有意往英國升讀大學的學生可提早2至3年赴英入讀當地中學準備。