處理法官投訴機制即將生效　各界質疑判刑不公促設量刑委員會　　

司法機構早前設立針對法官及司法人員行為投訴的兩層機制，將於下周一(16日)起生效，惟不少市民對其存疑，並投訴反對修訂《逃犯條例》風波的案件沒有統一標準。有見及此，議員葛珮帆今日(12日)去信立法會司法及法律事務委員會，要求盡快就投訴法官行為諮詢委員會及量刑委員會作出討論；另有學者認為司法機構對反中亂港、違反《港區國安法》者輕判，但對7.21案保衞家園、「一時火遮眼」的人士則重判實屬不公。

葛珮帆在信中指，雖然司法機構已經委任投訴法官行為諮詢委員會成員，但市民對委員會的職能、運作模式仍存在不少疑問，有待司法機構釐清。她又稱不少市民投訴反修例案件判刑透明度低，出現罪行判刑參差的現象，亦對首宗《港區國安法》案件判刑的量刑準則產生疑問。她促請司法機構派代表出席會議，就投訴法官行為諮詢委員會及設立量刑委員會的事宜進行討論，並就公眾的訴求作出回應。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強則稱，現階段沒有量刑委員會容易放生部分黑暴人士，公眾亦可能感覺部分案件判刑太輕。他指出唐英傑犯下煽動他人分裂國家、恐怖活動罪僅判處9年監禁，而7.21白衣人「一時火遮眼」則獲判7年，會令人質疑國安法的阻嚇性並不高。他認為，部分嚴重罪行應該設立量刑指引，避免公眾對其揣測之餘，亦可對法官有指導作用。