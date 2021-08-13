學生助警拘偷拍裙底男　老翁見虐狗主動報警同獲嘉許

區智仁表示，今年好市民獎得獎者，年紀最輕為14歲的廖同學。（胡家豪攝）

警方將於明日（14日）於灣仔警察總部舉行好市民獎頒獎典禮，警察公共關係科高級督察區智仁表示，今年獲獎人士不乏學生，其中年紀最輕為14歲的廖同學，去年11月在屯門乘搭輕鐵期間，發現有人作偷拍行徑，及後報警，發現疑犯將攝錄鏡頭安裝在鞋上，最後被警方拘捕及檢控。

區智仁指，廖同學當日發現疑犯將腳部貼近受害人裙底位置，對此行為感到不尋常，於是提醒受害人並報警，警方調查後除發現疑犯鞋上裝有攝影鏡頭外，該名女士更被偷拍約50張裙底照片，疑犯最終因觸犯「破壞公眾體統罪」，被判監14星期，緩刑兩年。

至於最年長的得獎者則是69歲的陳先生，陳去年6月往元朗探親期間，路經一間村屋，目睹一隻狗被鐵鍊吊起離地，心感不安，兩小時後，仍然見到狗隻被吊住，故通知愛護動物協會及報警處理，警方到場後，狗隻最後被解救，狗隻主人被捕及被判罰120小時社會服務令。

區智仁指，由於疫情關係，今年好市民獎將於明日於灣仔警察總部舉行，並只有受邀人士才能出席；而今次40名得獎者，約有3成協助偵破盜竊案，其次為詐騙，佔總數2成。