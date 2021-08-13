前銀行僱員遇騙徒　助警方引蛇出洞獲頒好市民獎

撲滅罪行，人人有責，警方明日（14日）頒發好市民獎，共有40人獲嘉許，年齡介乎14至69歲，當中既有學生，亦有退休人士，其中一名好市民遇上聲稱可提供低息貸款的騙徒，但憑著曾在銀行工作的經驗，成功洞悉騙徒詭計，假扮自己受騙，獲取有力證據，與警方裏應外合，成功將騙徒拘捕。

曾任銀行職員多年的鄭小姐，於前年10月收到可疑來電，騙徒假扮為一間知名銀行的職員，聲稱能提供低息貸款，又稱與投資公司合作，只要存放1萬港元於投資公司，就會可借出5萬港元予事主。鄭質疑有關優惠太荒謬，又指銀行較少與投資公司合作，希望拆穿騙局，假裝對優惠有興趣，引來騙徒再致電。

鄭小姐翌日收到「投資公司」的電話，稱需要簽約以及開設投資戶口，並提醒她要帶備投資本金，「當時我想如果未有損失而報警，警方會否受理？但我不理會，雖然我沒損失，但他(騙徒)會繼續騙其他人，於是我就報警」，「將來不論上庭又好，需要認人或落口供也好，這些時間亦願意付出。」

鄭按警方計劃，與騙徒約定於咖啡室見面，但認為騙徒的準備工夫不佳，「投資公司職員就只穿恤衫，衫上又有污漬，文件影印至東歪西倒，除非急用錢才會中計，否則不願意將資金交給對方」。鄭小姐假裝上當後，便交出支票並握手離開；而警員早已在店外準備，甫見到「握手」暗號就當場拘捕騙徒。

警方其後作深入調查，發現騙徒曾經向19名受害人騙取高達100萬港元的款項，最後他被判企圖詐騙及詐騙等罪名成立，入獄38個月。

另一獲獎的好市民鍾先生，為一名吊車司機，前年10月，他收到一個電話，要求將大量電纜卷盤，於晚上由赤鱲角運到另一地方。鍾依約到場運送，期間對方不斷轉換地點，由大埔轉到元朗一個回收場，因而感到可疑，「因為電纜卷盤都值錢，約5至6位數，而且他不停講電話換地點，最後去回收場，有點奇怪，擔心可能是賊贓。」

直至卸貨期間，鍾向委託人要求身份證作登記才肯落貨，數日後有警員上門聯絡他了解運貨過程，從而揭發事件。

被問到兩人協助撲滅罪行會否擔心被尋仇，鍾笑說：「他們找我尋仇更好，我等了兩年都未等到」；而鄭小姐則表示，警方事後有提醒她要注意人身安全，但最後都無事，「犯人都是求財，為了詐騙弄傷我都沒有好處，心理壓力都只是存在一日就已經沒有。」

除了揭發罪案，好市民獎同時亦為拯救他人生命予以肯定。蓮姐任職保安人員30多年，現時於石籬二邨任保安主管，分別在當值期間拯救生命。她形容該邨有2000伙為獨居長者，亦因為其作息和行程定時，較易掌握他們行蹤，去年12月，一對長者夫婦未有出現引起同事懷疑，於是聯同她上門視察，始發現老翁不省人事，而婆婆則因跌倒未能站起，最後成功拯救二人生命。