盜竊買賣路牌　最高可囚14年

保存完好的T形路牌形狀獨特，有指路功能及亦具欣賞價值，同時亦成為賊人目標。而除了多處T形路牌下落不明，就連其他鐵製路牌，過往亦多次被人盜去。有法律界人士提醒，不論是偷路牌者或接收者都已犯法，最高可判囚14年。

今年二月，位於銅鑼灣棉花路聖保祿修院外的一塊T形路牌突然消失，懷疑被人偷去，引起市民關注。鐵製路牌亦惹賊人垂涎，2010年，警方巡查新界北一帶廢鐵回收場，搜獲各式疑屬賊贓的路牌和路標，最後拘9人，控以涉嫌處理贓物等罪行。而在2005年10月底，更有3名男子冒充路政署職員，深夜在北角一帶的工地偷走約50個路牌，被巡警當場截獲並拘捕，眾人於翌年被判監一年至16個月不等。

執業大律師陸偉雄指，偷路牌涉干犯盜竊罪，最高可判囚10年，無論路牌新舊都不是賊人偷走的理由，而拆去路牌不但行為自私，更甚者會因指示不清而導致交通意外，即使是舊樓業主也不能將路牌擅自拆去或丟棄，否則一樣可控盜竊罪。至於接收路牌的回收場，罪行更嚴重，可控以處理贓物罪，最高判囚14年。