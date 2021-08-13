見證香港大半世紀　T形路牌殘存無幾

見證香港時代變遷，俗稱「T形路牌」的舊式街道名牌日漸減少，在全港僅餘80多塊下，政府在保育及活化上未見盡力，近期更接連發生T形路牌被盜或消失事件。當中路牌最集中的深水埗區，位於昌華街的T形路牌不翼而飛，區內十多塊路牌部分褪色或被熏黑，有路牌更慘被「毀容」面目全非。西營盤僅餘的黑底白字路牌亦被重建竹棚包圍，不見天日。地區人士及保育團體均促當局提出政策加強保育，留住市民的集體回憶。

早前位於昌華街的一塊舊路牌在完成樓宇維修後驟然消失，區議會表達關注後，當局調查多月仍未找到原因，事後路政署向區議會提交區內的T形路牌清單，更指巡查區內共18塊T形路牌，均指並沒有發現異常。不過，記者跟着名單再巡一次，發覺不少T形路牌均出現不同程度的損壞，而不在名單的昌華街路牌更被拆去，大廈外牆留下一個「T字印」；鴨寮街也有一塊路牌被消失，牆上留下印記。

而在福華街及福榮街的路牌已嚴重褪色變為「白路牌」；青山道、北河街及醫局街的路牌就疑遭受火警波及，全被熏黑至無法辨認；而擁有4塊T形路牌的北河街，其中一面更被「毀容」，完全辨認不到內容。最誇張的是長沙灣兼善里，路牌被冷氣水管及商戶的簷篷遮擋，只能隱約見到「KIM」三個英文字母。九江街的路牌也有大半被冷氣機遮擋。而在西營盤西安里，記者亦發現目前僅存一塊的黑色底白色字的T形路牌，該路牌所在的舊樓近日正進行拆卸工程，外牆被重重圍封。

長春社高級公共事務經理李少文認為，最理想是政府設立機制為路牌評級及進行保育；而當局將西安里的黑底白字路牌罕有交予古蹟辦重置，將在附近公園展示並加入當年西環炮台的相關資料。深水埗區議員覃德誠指，路政署只是行政上管理這些路牌，政策上沒有要求保育，估計過去10年間丟棄的T形路牌達數十塊，冀部門能夠提出保育政策，將回收的路牌交由關注團體，甚或設立路牌博物館。

路政署發言人指，署方轄下所有街道名牌均屬政府公物，若得悉設有相關名牌的建築物外牆將被拆卸，會向相關負責人提供意見並要求交回有關街道名牌，亦把具保育價值的名牌交予文物保育部門或博物館收藏。過去三年，曾將一個收回的舊式街道名牌交予文物保育部門；亦於巡查時發現位於棉花路及昌華街的兩個名牌懷疑被非法移除，收到公眾報告並已就事件報警。