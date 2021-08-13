警冚元朗百家樂賭檔　拘19人包括業主

元朗警區特別職務隊警員，根據線報及經調查後，昨日(12)下午9時在區內展開反非法賭博行動，突擊搜查谷亭街一個單位，檢獲兩張百家樂賭枱、8副啤牌、14張椅子及約8萬港元賭款。

賭檔姓李(59歲)男主持，涉嫌「經營賭博場所」被捕；另外7男10女(30歲至65歲)，涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕人士同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），警員將向被捕人士作出檢控或票控。56歲報稱無業的女業主，亦涉嫌「容許或租用處所作為非法賭博用途」被捕。19名被捕人士已被扣留調查。

新冠肺炎疫情持續近年半，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。