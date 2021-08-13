大腦麻痹症及肌肉不協調不足懼　硬地滾球小子望戰殘奧

東京奧運已圓滿落幕，城中興起運動熱潮。天生患有大腦麻痹症及肌肉不協調的張家棟（Sean），是港隊硬地滾球員，雖然無緣參加東京奧運，但他仍努力訓練，以將來參加殘奧為目標。

家棟7歲入讀紅十字會甘迺迪中心後，接觸硬地滾球未幾，便愛上這種運動，會與同學自行租場地練習。1年後他開始代表學校出外比賽，5年後更獲邀加入港隊，現在周六周日都會到香港體育學院，與其他港隊代表一同訓練。

把球滾到指定位置對一般人來說是簡單不過的事，但肌肉不協調的家棟要準確定位卻十分吃力。他示範滾球時，每一球都需花數分鐘瞄準、並要努力控制上半身肌肉。家棟指，當他緊張時，全身肌肉會不受控制，無法正常發力。成為港隊一員後，頻密訓練令他的左手勞損，又因患上腦癇症被迫暫停所有訓練。不過，家棟沒有放棄，經常接受治療及多拉筋，他還為自己打氣：「唔緊要，一切慢慢嚟！」

康復後重回港隊訓練，他安慰自己，可以想像是第一天加入港隊，好心態令他短時間內回復狀態，並獲選參加硬地滾球國際青少年賽。他說，自己經常在網上觀看硬地滾球比賽，學習滾球技巧，希望能夠戰勝南韓及伊朗，不過，賽事中他結果也不敵日本選手，但能夠認識多國選手，已感滿足。他短期內會於勝出更多國際賽為目標，長遠則夢想代表港隊出戰殘奧。