東方日報A1：宣揚分屍巫術轉運　19歲黑暴就擒

律政司屢「放生」涉及殘酷對待動物案的疑兇，即使證據確鑿仍不起訴，疑引發「破窗效應」，致同類案件頻生，前日更揭發有自稱占卜師的19歲青年，疑以施巫術為名殘殺小動物「獻祭」，聲稱可幫人改善愛情運及財運，每次收費介乎一至兩萬元，並在Instagram（IG）帳戶上載多張血腥儀式照片，包括兔子被割喉放血、攔腰分屍白老鼠等影像，令人慘不忍睹。警方拘捕涉案青年，當場搜出一把匕首及準備用作祭祀的小動物，更揭發他原來曾涉及3宗黑暴案件被捕，昨已被警方暫控一項「殘酷對待動物」罪，今日在西九龍裁判法院提堂。

涉事IG帳戶稱可提供占星、靈媒及巫毒服務，幫助男女復合、感情升溫、誘惑性愛等，惟巫術儀式要用動物活體奉獻，有網民發現有關貼文，不齒其行為報案。深水埗警區重案組督察陳文靜表示，警方前日接報後迅速鎖定目標，在荃灣拘捕涉案姓唐青年，在其背囊內發現匕首及祭祀用品，其手持兩個箱發現獻祭用的5隻花枝鼠及一隻侏儒兔，該些小動物經愛護動物協會檢驗後，帶走作進一步檢查。

警方調查顯示，該青年主導整個巫術活動，正調查有否其他人涉案。警方相信有人從寵物店購入小動物，再挑選偏僻地方進行儀式，期間會以冧酒、杏仁油及麻油淋在符咒上，再用針刺自己手指。至於儀式次數、涉及動物數目及實際地點則仍在調查中。

警方又發現有客人已付費進行巫術，金額介乎一萬至兩萬元，總金額有待跟進。由於有關顧客以付費方式促使被捕人殺害動物以供作法，故警方亦會循是否有人煽動或促致他人殘酷對待動物方向調查，不排除有更多人被捕。

據知，被捕青年在網上自學所謂的巫術，過去疑接獲兩單委託，使用過青蛙、老鼠和兔子為祭品。愛協發言人稱，檢獲的小動物會交由獸醫檢查及撰寫報告，又指十分關注今次事件，譴責一切殘酷對待動物的行為。

涉事的帳戶於8月1日上載首張相片，稱巫術必須在墓地進行，會拍攝過程並傳送給顧客觀看，強調巫術必須靠獻祭進行，「靠活體動物的內臟、血液，進行供奉交給鬼魂邪靈達成願望，過程很血腥暴力但是效果美滿。」

從該帳戶的限時動態中，可見有可愛的兔子慘被割喉放血放在溝渠中，屍體下放有一張畫有神秘符號的紙張。另有照片可見有白老鼠被攔腰分屍，內臟清楚可見，旁邊放有一把利刀，由於太過血腥，被標註為「敏感內容」。

帳戶中可見，未有人對其巫術服務感興趣，反之有正義的網民留言，譴責其卑劣行為。據了解，有關「巫術」可選擇兔子、倉鼠、青蛙等「獻祭」，表明殺得愈多愈好。

本港近年不斷發生虐待動物案，政府曾就改善動物福利的建議展開公眾諮詢，提出修訂《防止殘酷對待動物條例》，東方日報亦獻藍圖建議政府定出時間表，覓地興建「貓狗善終園」，集中接收及處理被虐的流浪貓狗，「一條龍」提供生養死葬，並開放予公眾參觀、寄養及領養。

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