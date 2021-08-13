安定邨9歲女童墮樓亡　父親涉疏忽照顧被捕

昨日(12日)晚上9時48分，一名9歲女童在屯門安定邨定康樓高處墮下，保安員乍聞一聲巨響，循聲查看發現女童昏迷倒臥大廈對開花槽，隨即報警求助。

警方及救護員接報趕至，將女童送院搶救，惜最後不治。警員圍封現場及登樓調查，初步相信女童由上址11樓走廊墮下，警員同時檢獲包括一部即影即有相機、一盒相紙等物件。女童數名親友接報趕抵醫院了解，驚聞噩耗後均神情哀傷。

警員經初步調查後，以涉嫌「所看管兒童或少年人虐待或忽略」，拘捕墮樓女童的姓文(51歲)父親，把他帶返警署扣留調查，案件交屯門警區刑事調查隊跟進。

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