中小學中文科將增文言文教學　教育局盼2024年全面落實

本港中小學生將加強中文科的文言文學習，今年9月的新學年起，初小至高中的中文課程中會增設合共93篇經典文言文作品，不排除相關篇章會列入中學文憑試的指定考核作品範圍，教育局期望全港學校在2024年的學年可以全面落實。

教育局轄下的中小學中國語文課程專責委員會由15人組成，該會建議將小一至中六年級分為4個學習階段，每階段推薦20至25篇經典文言作品，共93篇會被列為建議篇目。當中，文憑試的指定考核作品暫仍維持12篇不變。不過，教育局總課程發展主任（中文）何燕萍透露，「從考評局的角度，他們在某些時間或認為需要更改（指定考核作品）。」故建議篇章可能會更換。

現時被列為高中第4階段建議篇章有20項，當中有12篇為指定考核作品，另有8篇為新增建議，包括《曹劌論戰》、《陳情表》、《滿井遊記》等。何燕萍期望，自現時起有3年過渡期，望在2024年的學年可以全面加入篇目，現時建議的篇章有不少亦與現時學校、出版書商編製的課本有重疊，不會為老師帶來太大負擔。

委員會主席招祥麒指挑選的作品除了內容與寫作技巧精湛外，亦需要切合學生生活等。教育局將會在今年10月推出自學平台讓學生可以遊戲方式學習。