66歲男被連打兩針復必泰　社協促當局及營運機構深入調查

一名66歲男子本月11日在屯門友愛體育館的社區疫苗接種中心，被連打兩劑由內地及德國合研的復必泰疫苗，其後需被送院治理。該接種中心的營運商盈健醫療指出，經初步調查所得，事故當中涉及護士程序出錯，已停止該涉事護士所有職務。社區組織協會幹事彭鴻昌今日（13日）在電台節目中表示，醫護人員重覆同一工序可能影響精神，認為營運機構應該考慮每隔一段時間讓他們休息，以免影響集中力。他又認為事故罕見，為防止類似事件再發生，營運機構及當局應深入調查。

營運將軍澳社區疫苗接種中心的康健國際醫療集團營運總監梁國齡在同一個節目中指出，疫苗注射過程，會有一套系統流程防止同類事件發生，安排醫護人員跟足工作流程，包括注射前與市民講解、注射疫苗、再列印接種紀錄等，醫護人員不會只做單一工序，減少出錯機會。

注射疫苗屬簡單程序，相信每名護士駕輕就熟、能勝任，但不斷重覆做同一個工序亦有機會出現疲勞。而根據政府指引，每名醫護人員每小時最多只能注射10多劑疫苗，每日只能注射100多劑。