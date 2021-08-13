體院將增聘教練及訓練員　林大輝：資源有限需按表現分配

日本東京奧運會圓滿結束，香港隊共奪得1金、2銀、3銅，成績是史上之最，奧運熱潮席捲全港，令社會對運動更為關注，包括對運動員的支援方面。香港體育學院主席林大輝今日(13日)在電台節目稱，體院的資源近年不斷上升，每年開支超過7億港元，而現時體院有1,300至1,400名運動員，當中有549人屬全職運動員，包括53名殘疾運動員，但教練卻只有不足100名，他相信政府會增撥資源，將來會增聘更多教練及訓練員。

林續稱，由於資源和場地仍有限，故只能按運動員表現，決定如何分配資源，而現時的全職運動員中，有350人涉及A級項目，另有22個全職B級運動員。他稱很多行業的薪酬都與表現掛鈎，「精英比賽是弱肉強食、你追我趕、你爭我奪、不進則退。」

對於在東京奧運羽毛球混雙項目取得第4名、港隊代表之一的謝影雪表示，體院的物理治療及按摩師人手不足，林指按摩師門檻高，須清楚知道每位運動員的傷患，亦要隨隊比賽，故難以聘請。至於場地單車爭先賽銅牌得主李慧詩，月薪最高為4.8萬港元，他回應說，運動員的收入不能只考慮直接資助，體院亦有提供免費食宿，加上運動員參加比賽亦會獲取獎金，多勞多得。