警長涉向下屬借21萬元被控　押後10.11再訊

1名曾先後駐守邊界警區特別職務隊，及落馬洲分區軍裝巡邏隊的警長，涉嫌在2019年10月至2020年9月期間，向8名警員借貸多筆款項，合共21.6萬港元，其中1名警員更疑遭警長索取20萬港元貸款。涉案警長被控訂明人員索取利益、及接受利益等共12項控罪，案件今天（13日）在粉嶺裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，以待辯方索取文件及提供法律意見。主任裁判官蘇文隆押後案件至10月11日再訊，批准被告以1萬港元保釋候訊，期間不得接觸控方證人。

案中訂明人員索取利益罪及4項訂明人員接受利益罪指，43歲被告黃世雄身為香港警務處警長，未得行政長官一般或特別許可，於2019年11月4日向駐落馬洲警署警員趙文駿索取一筆20萬港元貸款；及於同年10月21日至11月20日，從上述警員接受4筆貸款，共16.1萬港元，每次金額由2,500至13.35萬港元不等。

其餘7項訂明人員接受利益罪則指，黃於2020年8月13日至9月16日期間，分別從張健樂、李文強、韓子飛、盧家慧、蔡偉軒、翁曼龍、楊竣傑接受7筆貸款，金額由2,000至2萬港元不等，共5.5萬港元；上述7人均為黃在軍裝巡邏小隊的下屬。