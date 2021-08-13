2少年燒毀櫃員機　官指認罪合作判入教導所

2名17歲少年去年凌晨變裝攜帶白電油等物品，到香港仔華富商場燒毀中銀櫃員機等，中銀事後須花費逾63萬港元維修。2人3星期前在區域法院承認縱火罪，於今天（13日）被判入教導所。法官姚勳智指縱火屬嚴重罪行，2名被告於凌晨時分有預謀及計劃地行事，若非有灑水系統，後果實不堪設想；雖然事件沒有造成人命傷亡，但亦是罔顧及非常不負責任的行為，須判阻嚇式刑罰。法官考慮到2人認罪及與警方合作，且報告正面，因此判2人入教導所。法官指維修費大部分已獲保險賠償，只差1800港元，故下令2被告每人各向中銀賠償900港元。

本案2名被告溫佳輝和劉偉昊，承認於2020年2月12日，無合法辯解而蓄意用火損毀壞中銀自助銀行中心的一部自動櫃員機、支要機及存鈔機。辯方律師今天求情時指2人報告正面，顯示他們有真誠的悔意，他們亦已有深切反思，並為所為感到抱歉，願意作出賠償，希望法庭接納報告建議判兩人入勞教中心。惟法官指縱火罪可判數年監禁，考慮到整體案情，勞教中心並不適合，而教導所最高可達3年，認為判兩人入教導所最恰當。法官並勸勉兩名被告好好學習，日後做個守法的人。

案情顯示，中銀一直是反修例示威者所針對的目標。案發當日凌晨，2名被告經後樓梯離開溫在華富邨的住所，然後換上黑色衣服及戴上口罩，前往華富（一）商場地下的中銀自助銀行中心。溫向部分機器淋潑白電油，劉則手持一個氣罐，溫後放火燒該銀行中心，但中心的自動灑水系統在數秒後將火撲滅。2名被告離開後更換衣服，返回溫所住的大廈，其行蹤被而閉路電視拍到。他們於同月稍後被捕。溫在警誡下稱與劉認識，並同意破壞該銀行中心，他在事件中手腳亦被火燒傷。劉則表示他負責最接近入口的機器，溫則負責其他。而該銀行中心的機器遭燒毀，須更換及維修，大部分費用由保險支付。