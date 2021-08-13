金融趙涉洗黑錢欺詐案　同案被告昨缺席今准續保

香港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻的頭馬之一、綽號「金融趙」的趙俊名，涉嫌洗黑錢逾819萬港元，他為此被控1項洗黑錢罪、另外再涉及2項欺詐罪及1項以欺騙手段逃避法律責任罪，區院法官郭偉健昨日（12日）下令案件押後至9月28日再訊。同案另一名被控2項洗黑錢罪的被告陳浩鳴，昨天稱病缺席聆訊，法官則押後至今日（13日）再處理。陳今天帶備醫生紙到庭，表示自己昨天身體不適，並需時申請法援 。法官決定同樣把他的案件押後至9月28日再訊，與趙俊名一同處理。

控方今天在庭上表示，陳經常不依時到警署報道，認為陳罔顧法庭的命令。陳則解釋因家中有事耽誤，每次都有嘗試致電知會警署但不果。法官最後續批准陳保釋，但警告他須依時報到，若他不依時報到便是違反保釋條件，警方依例可在毋須申請手令的情況下，將他拘捕。

陳浩鳴在本案被控2項洗黑錢罪，指他於2015年2月，在香港與其他不知名人士，知道或有合理理由相信兩筆財產，即兩筆每筆25萬元的款項，其全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍處理上述財產。