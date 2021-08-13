陳家駒大讚港隊奧運成績亮麗　體育運動需產業化

東京2020奧運完美落幕，港隊獲得有史以來最佳成績。然而這並非一朝一夕的事，建造業議會主席陳家駒今日(13日)發表網誌，表揚今屆港隊奪得亮麗成績，又談及體育運動的產業化，認為需投入更多資源，培養運動員人才。除讚揚港隊於奧運的傑出表現可凝聚人心以外，陳家駒亦不忘恭賀中國隊以38面金牌位列金牌榜第2位，但就對中國女排的表現大歎可惜。

今屆港隊於奧運勇奪1金、2銀、3銅佳績，陳家駒形容，運動員多年以來終取得成績是「十年樹木，百年樹人」。卓越的比賽成績需要經過幾代人努力和大量資源配合方可成功，陳回顧早於80年代，獲邀加入銀禧體育中心，即香港體育學院前身的執行委員會，當年未有全職精英運動員制度，大部分運動員需要在公餘或課餘時間接受訓練。

不過，現時運動員的資源增多，香港體育學院在2019至2020年間，投放於精英運動員的支出接近6億港元。長遠來看，陳認為體育運動必須產業化，引入商業贊助，方能吸引年輕人投入精英培訓。

陳又讚揚港隊勝利是一支強心針，有助凝聚人心。中國隊今屆表現非常亮麗，他特別提到女子10米高台跳水金牌得主全紅嬋，她於掌聲背後更有一段辛酸故事，並對中國女排於初賽時已淘汰出局感到可惜。