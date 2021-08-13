撞警車後被揭藏武器　司機乘客分別囚8周及8個月

去年4月30日有市民在旺角聚集，當晚一名男子涉嫌駕私家車撞毀警車並阻差辦公，其後警方在涉案車上檢獲一把改裝雨傘。2名男子經審訊後被裁定有罪，私家車司機阻差辦公及危險駕駛罪成，今天（13日）在西九龍法院被判即時監禁8星期、停牌6個月；車上乘客則管有攻擊性武器罪成，被判8個月監禁，他申請保釋等候上訴被拒。

被告陳棟材（28歲、文員）及曾焌熙（29歲、無業），同被控於2020年4月30日，在洗衣街與山東街交界，故意阻撓高級督察高國權、警員秦偉明及警員林浩翔。陳另被控同日在道路上危險駕駛一輛私家車。曾則另被控管有攻擊性武器，即一把帶有可拆除金屬杆的可伸縮雨傘。案情指，當日陳駕駛的私家車駛至控罪所指地點附近，接近一輛警車時，警員將警車打斜停在路上，佔用兩條行車線，然後落車要求陳的私家車接受檢查，並嘗試拉開司機位旁邊的車門，要求陳落車。其後車門卻突然打開，同時車輛以時速5至10公里的速度向前駛並撞向警車。最終陳曾2人被警員拉出車輛，按在地上制服。

陳的律師今求情指，案發過程只有幾秒時間，被告沒有受酒精影響，本案嚴重性相對較低。陳的上司、家人都支持他的更生，而陳在還押期間已經表達悔意。陳在案發後已離開當時任職的公司，但早前已獲同一行業另一間公司承諾會在他服刑完畢後聘請他，並呈上相關合約。裁判官香淑嫻最終判陳8星期監禁，他另需強制停牌6個月，並且自費參加駕駛改進課程。

曾的律師就求情指，曾主要靠經營網上電台為生，收入源自聽眾「課金」，月入約一萬港元。律師表示曾被捕時並非接近示威現場，而涉案改裝雨傘本質上並非一件攻擊性武器，殺傷力較刀、鐵蓮花、雙節棍為低，在本案亦沒有對任何人或財物造成損傷。律師又提及曾的未婚妻最近經歷流產，對他們造成很大打擊，冀法庭寬大處理。裁判官認為涉案雨傘具一定殺傷力，曾明顯沒有任何悔意，故以9個月監禁為量刑起點，基於人道理由酌情扣減1個月，並拒絕曾保釋等候上訴。