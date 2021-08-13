塗鴉外牆悼示威者　七旬翁囚2周可即獲釋

曾被判在2014年佔旺清場期間藐視法庭的七旬漢劉鐵民，上月底在北區大會堂外牆寫上「奠」字，聲稱悼念離世的反政府示威者。他早前承認刑事損壞罪，今天（13日）在粉嶺裁判法院被判監2星期，計算他被還押的時間，可以即時獲釋。裁判官陳炳宙指被告首個刑事紀錄是2018年，在此之前一直背景良好，亦為本案深感悔意，考慮到案情輕微，陳官認為被告可能年紀漸大而脾氣差，值得體諒。

案情顯示，2021年7月29日凌晨約3時半，76歲被告劉鐵民踩單車到上水中心外，用火機點起蠟燭，其後他到北區大會堂外，用藍筆在牆上寫上「奠」字。當時地上有10張印有港獨口號的反政府海報，被告用膠紙將其中7張黏在地上。巡邏警員目睹事件經過，遂上前截停被告，被告警誡下稱為悼念反政府示威者。

裁判官今天判刑時，提到被告於2020年亦涉刑毀罪，其被判監2星期及緩刑1年，惟本案中被告只是在牆上寫上了一個字，案情屬同類案件中較輕微，若非被告有案底及身負緩刑令，大可判處罰款了事。被告早前認罪後，一度還押索取背景及精神報告。裁判官引述報告，指感化官認為被告現已深感後悔，並同意正如辯方求情所指，被告還押2星期候刑，已經得到教訓，故最終判被告監禁2星期，並與緩刑令的2星期刑罰同期執行。鑑於被告早前已被還押，計算日數後被告已完成服刑可以獲釋。