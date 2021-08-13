小鐵漢主診醫生傳計劃移民已辭職　父親憂兒子心臟手術現變數

醫護移民潮恐湧現，消息指，兒童醫院心胸外科一名資深醫生10月底將離職移民，但團隊內其他醫生因缺乏做複雜手術的經驗，或未有足夠資歷可處理複雜心臟科手術。兒童醫院對此未有正面回覆，僅指兒童心胸外科團隊共有4名醫生，均能獨立處理相關手術。有指，涉事醫生為該院心胸外科顧問醫生羅冠中，受影響的病人包括患先天性心臟病的「小鐵漢」Kansas，他原計劃在今年底進行高風險的「最後一仗」Phase 3心臟手術。

小鐵漢的父親在其社交網頁指，兒子現年4歲，曾接受5次心臟手術，其中2次為較複雜的單心室循環手術，皆由羅冠中醫生完成。目前兒子已完成Phase 1及Phase 2的手術，只剩餘Phase 3，正在排期並進行心導管檢查，他指原本對接下來的手術抱有信心，但得知羅冠中醫生即將離職的消息，他形容心情突然跌到谷底，感到無助，並提出能否找回羅醫生繼續處理兒子的個案，或以私人執業形式聘請。

對於有網民批評其公開言論屬「道德綁架」羅醫生留下來，並藉此「消費」兒子，小鐵漢的父親回覆指，不在意別人所謂的「道德綁架」，因此刻只關注兒子的性命，而且公開言論並不是強迫羅醫生逗留去義務救治，只想了解能否透過私人執業形式來聘請他來為兒子治療。

兒童醫院未有就涉事醫生離職正面回覆，僅指瑪麗醫院兒童心胸外科服務於2020年12月完成調遷至本院。該院有關團隊共有4名心胸肺外科專科醫生，包括2名顧問醫生及2名副顧問醫生，提供服務，他們均能獨立處理相關手術。

院方又指，一向重視各專科的服務需求及人手供應等情況，並作出適切規劃及培訓安排，以確保服務質素、病人安全及運作暢順。如有個別職員離職，院方會採取各種應對措施，包括積極進行招聘以盡快填補空缺，確保服務運作不受影響。

翻查資料，羅冠中醫生2001年於港大醫學院畢業，並於2009年取得心胸肺外科專科資格。