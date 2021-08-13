將軍澳市鎮公園爭議聲中建地下停車場　提供395車位

香港人口綢密，部分地區車位難求，城市規劃往往伴隨着不同衝突。早前引發爭議的將軍澳第66區政府土地，終提交申請到城市規劃委員會，預計將會建成地下公眾停車場及市鎮公園。不過，早年有關部門諮詢區議會時，曾就該地發展停車場一事引起爭議，認為原先土地已規劃作市鎮公園並拖延多年，擔心再加建地下停車場將會推遲公園落成時間長達7年以上，惟最後政府仍決定採用興建地下停車場之方案，預計落成後可提供395個車位。

政府早於2017年《施政報告》提出「體育及康樂設施五年計劃」，擬於將軍澳第66及68區，一幅連接將軍澳港鐵站至海濱長廊的休憩用地，規劃成市鎮公園。同年7月，區議會於會議上通過動議要求於該地增加地下泊車設施。

工程擾攘多年一直未有動工，後於2018年，有區議員提出，當地居民對建成市鎮公園需求殷切，要求盡快落實休憩用地發展。於是相關部門提出兩個方案，一為按原計劃只興建公園，不建停車場；二為分兩期發展該地，先建公園後建停車場，惟兩期工程全部完成需時，估計將最少延期7年以上時間，工程費用亦大幅增加，並會帶來一定噪音及空氣污染問題，故再有區議員質疑工程時間太長，而停車場未必需要。

不過，運輸署表示，早前已評估將軍澳對公眾泊車位的需求，並對增設公眾停車場的可行性作整體性研究。運輸署建議在將軍澳第66區休憩用地興建地面休憩設施，地下空間用於興建公眾停車場，按「一地多用」原則善用土地資源，並照顧區內市民對休憩及泊車設施的需求。

而該地工程計劃預計包括園景花園、中央大道、有蓋廣場、健身設施。而公眾地下停車場可供私家車、輕型貨車、巴士或旅遊巴、小型巴士及電單車停泊，合共提供395個車位。