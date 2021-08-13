議員關注如何界定披露資料意圖　曾國衞稱須按實際情況判斷

曾國衞表示，起底嚴重性要按實際情況而定，難以一概而論。

反對修訂《逃犯條例》風波期間，不少執法人員遭惡意起底，及後政府計劃將「起底」行為訂為刑事罪行。《2021年個人資料(私隱)(修訂)條例草案》委員會今日(13日)舉行會議，展開逐條審議階段。不少議員關注草案中「指明傷害」的定義，如何界定披露資料意圖。政制及內地事務局局長曾國衞指出，起底的嚴重性要視乎是否造成實際傷害，受害人是否因事件而「驚」，以及視乎案件的實際情況而定。

會議上，議員張華峰舉例指，倘若在他人生日時表示要「送蛋糕恭喜佢」則難以分別善意或惡意；議員葉劉淑儀亦質疑轉發相關資訊是否構成犯罪；委員會主席麥美娟亦問及，倘若受害人因個人資料被披露而搬走，又是否屬於受到「指明傷害」。

曾國衞指出，起底嚴重性要按實際情況而定，難以一概而論，但強調調查方會考慮涉案因素。他又稱，犯罪嚴重性主要分別在於有否造成指明傷害，即僅意圖、罔顧受害人會蒙受傷害，或實際上已經造成指明傷害之分。他以受害人需要轉校為例，稱「最主要係（受害人）驚」，就可能構成「指明傷害」。

議員鍾國斌憂慮條例列明部分資料可以書面形式提交，會導致涉案人士刪除資料。曾國衞表示相關條例並非針對涉案者，公署處理案件或許會向其他人士索取資料協助調查，倘若憂慮涉案人士銷毀證據當然會「快啲捉」，但佐證等有助調查的人士提供資料，則可能以書面形式、按實際情況提交。

議員何君堯則指出個人資料私隱專員公署人手不多，執法時可能需要依靠警方等執法人員，促雙方訂立協調機制，避免公署暴露執法弱點。個人資料私隱專員鍾麗玲回應指可以考慮，並認為雙方可以提供材料協助，遇上複雜個案包括牽涉不誠實使用電腦、詐騙罪等雙方亦會合作，已經與警方討論、有初步默契。