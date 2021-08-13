康宏股東郭曉群被主席禁投票　上訴庭准向終院上訴

聲稱從市場購入上市公司康宏環球控股有限公司（下稱康宏）近三成股份的商人郭曉群，於2017年在康宏議決董事會「大換班」的股東特別大會時打算投票，但主席陳志宏拒絕點算他的股份。郭事後就此興訟，要求法庭撤銷陳的決定，但先後被高院原訟庭及上訴庭駁回。今年1月郭呈交書面陳詞，向上訴庭申請往終院上訴的許可，上訴庭今天（13日）頒下判詞，認同郭指本案涉及重大公眾利益，因此向郭批出上訴許可，准許郭往終院上訴。

上訴庭判詞指，案件涉及的議題是，公司的主席在公司章程授權之下，是否有權對股份的效力及股東的投票權作出裁斷。上訴庭表示，他們駁回郭的上訴，是根據英國法院的判例作出；判例指除非主席的決定是出於不當意圖，否則法庭就只在特殊情況下才應插手干預。不過上訴庭亦指澳洲及新西蘭的判例，在此議題上就有與英國法院不同詮釋。

上訴庭指出，由於康宏環球控股有限公司為開曼群島註冊的公司，其公司章程是受開曼群島法律規管，故是否應跟從英國判例，可交由終審法院判定。上訴庭續指，香港有多間上市公司由開曼群島註冊，故本案對該些公司亦有影響。因此上訴庭最終發出許可，讓郭往終院進行上訴。