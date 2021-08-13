團體設街站籲市民支持平反7.21案　指村民只是保衞家園

前年元朗7.21襲擊案中，7名被告暴動罪罪成，被判監3年半至7年。關注團體指出村民只是被迫抗暴、保衞家園，斥此成為「世紀冤案」，而現時所有被告均已申請上訴。

珍惜群組召集人李璧而重組案發路線，指同樣因7.21案被控暴動的前議員林卓廷當日帶着大批黑衣人，手持大棍、雨傘等殺傷力武器由西鐵站強闖家園，擔心他們失控亂擲汽油彈及玻璃樽。

李認為元朗村民是被迫守護村屋家園、守護村內的老弱婦孺，例如判刑最重的被告鄧懷琛只是想保衞原本經營的燒烤場。不過，法官竟然顛倒是非黑白、本末倒置，重判為自衞而驅趕黑衣暴徒的村民。李認為此實屬不公，是天怒人怨、誓求平反。另外，李批評壹傳媒黎智英才是罪魁禍首，一直受取美國「黑金」，由違法佔領行動到前年黑暴，煽動入世未深的年輕人誤入歧途。李不滿黎智英的非法集結案刑期太短，促律政司上訴。

李璧而指「一方有難、八方支援」，連同青衣鄉事委員會副主席鄧育財、「華記正能量」楊官華等10多名人士今日(13日)在元朗站外設置街站，收集市民的簽名，支持為被告平反。另外，團體指網上聯署截至昨晚(12日)已有大約6萬人聯署支持平反案件。

至於有法律界人士指出，在上訴期間發起聯署對司法機構施壓或構成藐視法庭。李璧而直指「唔好吓吓用藐視法庭，撳住我哋唔講嘢」，直斥是因審訊不公才要發聲。楊官華則指會在合法情況下爭取權益，計劃將聯署寄予有威望的人士。在場有近20名警員駐守，一度有村民指責街站發言人以「大聲公」製造嘈音，打擾他屋內幾個月大的孩子睡覺。