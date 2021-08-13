去年刊憲修訂工程　東廊西行段下周日起4線通車

中環灣仔繞道已通車近兩年，相關的工程仍在進行中，當中東區走廊連接路的西行線高架橋，一度計劃改建為花槽，但因需要削減東廊行車線，引起當區居民強烈不滿。其後，路政署及運輸署「跪低」表示將恢復西行4線行車。運輸署於網站貼出通告指，有關路段將於8月15日上午6時起恢復四線行車，屆時將設置適當交通標誌及道路標記，指導駕駛人士。

路政署於2019年中環灣仔繞道路段通車後，同年展開東區走廊連接繞道路段的美化工程，但工程動工後，被市民發現東區走廊西行路線近繞道出入口附近，將減少一條行車線並改建為花槽及隔音屏，令塞車問題加劇。路政署與運輸署去年3月再向區議會呈交工程優化的諮詢文件，取消在興建花槽計劃，保留現有隔音屏，政府並於同年9月25日刊憲並公布最新修訂方案。

路政署及運輸署曾解釋提出優化方案的原因，是指在繞道通車後，東廊西行橋面１前往九龍中、跑馬地及經興發街往銅鑼灣方向的行車線在不同時段出現車龍，形成交通樽頸，影響東廊西行交通情況。

而同路段的東行方向，路政署原來亦擬在東行橋面花槽設置於隔音屏障內，永久道路由三條縮減至兩條行車線，後來路政署亦表示，興發街上東廊東行橋面的位置，會因轉換行車線而減速造成交通擠塞，亦叫停有關計劃。