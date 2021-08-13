壹傳媒張劍虹羅偉光涉違國安法　還押至9.30再訊

警方國安處於6月出動逾500人搜查壹傳媒大樓，並拘捕5名集團高層，其中壹傳媒行政總裁張劍虹及前《蘋果日報》總編輯羅偉光，連同集團旗下蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、AD Internet Limited（蘋果互聯網有限公司）共3間公司，被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，違反《港區國安法》及《刑事罪行條例》。案件今天（13日）在西九龍法院再訊，5被告暫時毋須答辯。國安法指定法官、總裁判官蘇惠德批准案件押後至9月30日再訊，期間張、羅兩人繼續還押監房看管。

控方向法庭表示，警方未完成調查，而本案將押後至與另外前《蘋果》4名高層涉嫌串謀違反《港區國安法》之案一同提堂，形容兩案有相同的案情，但未有合併的指示。控方繼續反對張、羅兩人擔保，羅提出保釋申請，但遭總裁判官拒絕。張則沒有保釋申請，但透露打算向高等法院申請保釋。

5被告依次為蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、AD Internet Limited（蘋果互聯網有限公司）、張劍虹（59歲）及羅偉光（47歲）。就本案控罪指，3間公司及兩名被告於2020年7月1日至2021年4月3日期間，在香港與黎智英及其他人一同串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或者中華人民共和國，進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

另外，有民間團體及市民在法院外聲討黎智英及壹傳媒。有市民自製印有「黎智英為首、張劍虹、羅偉光串謀勾結境外勢力，嚴重危害國家安全，重判入獄」的橫額，高呼黎等人要「入獄找數」。另有自稱「蘋果惡行關注組」團體，批評黎向年青人洗腦，壹傳媒助紂為虐，並稱其關注組會繼續舉報其他涉嫌違法的組織。