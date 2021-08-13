光城者成員涉爆竊學校案　控方加控兒童色情等4罪

4名中學生涉嫌今年5月潛入將軍澳一間中學爆竊，當中包括懷疑是學生組織「光城者」之成員。4人被控一項入屋犯法罪，案件今天（13日）於觀塘裁判法院再提訊。控方針對其中3名被告，分別加控襲警、管有攻擊性武器、無牌管有無線電、及管有兒童色情物品共4項新控罪。控方指在其中一名被告的手機內，找到逾300張兒童色情照片，及1段兒童色情影片。

控方今天表示，擬將本案轉介到區域法院審理。主任裁判官錢禮押後案件至9月3日再訊，待控方準備轉介文件，期間各被告續准保釋。

4名被告為賴俊羲（19歲）、阮嘉謙（16歲）、陳政騫（18歲）及蔡永傑（20歲），均報稱學生。4人原被控1項入屋犯法罪，指他們於2021年5月5日侵入將軍澳保良局羅氏基金中學，意圖在該處偷竊。賴今天被加控1項襲警罪，阮被加控1項無牌管有無線電通訊器具罪案，蔡則被加控管有攻擊性武器及管有兒童色情物品2罪。

4項新增控罪指，賴俊羲於2021年5月5日，在將軍澳寶康路與寶豐路交界的行人隧道，襲擊正在執行職務的警員X。阮嘉謙在土瓜灣美景街安信大廈某個單位，無牌管有1個無線電通訊器具。蔡永傑則被指在大圍顯徑下徑口村管有2枝伸縮棍，及在手機管載有兒童色情物品，即306張相片及1段影片。