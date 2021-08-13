2男認愛丁堡廣場堵路　一人囚8周另一人押後判

前年11月2日舉行的中環集會演變成衝突，警方中途腰斬後清場，期間2名男子涉嫌搬動圍欄堵路，當場被捕。他們其後被控參與非法集結罪，其中一人早前認罪，今天（13日）在東區裁判法院被判入獄8星期。另一人則在今天選擇認罪，法庭下令將他還押至9月3日，期間為被告索取勞教中心、教導所等一系列報告始判刑。

2名被告依次為20歲紋身學徒馬斯諾及27歲保險從業員郭映聰。他們被控於2019年11月2日，在中環龍和道近愛丁堡廣場參與非法集結。其中郭映聰在上次提訊時已認罪，辯方律師今進一步求情時指，被告是一時衝動犯案，深感後悔。裁判官鄧少雄認為集結規模不算大、歷時不算長，故以4個月監禁為量刑起點，考慮認罪及被告背景，減刑至8星期監禁。

至於馬斯諾則在今天認罪，其代表律師求情稱，被告成長於單親家庭，他就犯案向所有人致歉，包括相依為命的母親。另外律師又提到，被告去年認識紋身師傅，他視對方為伯樂，自此醉心紋身，師傅替被告寫求情信，亦承諾出獄後會繼續收他為徒。庭上所見，被告手部有頗多紋身。

案情指，當日有人在灣仔、中環等地方舉行集會，其後演變成衝突，警方在當日下午5時宣布集會腰斬，並要求在場人士在5時半離開。至下午5時38分，警方到場掃蕩，見2名被告正搬圍欄圖堵路，遂上前拘捕他們。當時馬斯諾用頸巾蒙面，郭映聰則戴着口罩。2人在被警誡下保持緘默。