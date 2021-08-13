財會通過機電署開位　專責處理區域供冷系統工作　

立法會財務委員會通過多項開設職位的建議，包括在機電工程署開設1個總屋宇裝備工程師職位，專責處理區域供冷系統項目的工作。有議員不滿政府聲稱項目可於30年後「回本」，卻未能提供全面營運數據，直斥「唔係咁樣嚟財會攞錢呀話」。另有議員認為啟德供冷系統斥資逾49億港元，費用太過昂貴。

區域供冷系統是大型的中央空調系統，在中央供冷站製造冷凍水，以供輸送到用戶建築物作空調之用，是支持低碳發展的主要基建設施。根據目前的發展計劃，啟德發展區現有區域供冷系統項目第1期在2013年投入運作，其餘期數工程正分階段推行。議員田北辰指出期望署方可提交財務數據預測表，列明營運、人手等開支，證明可於30年後「回本」，當看到數據似模似樣就不會惹起質疑。對於署方指未能提供全面營運數據，田怒斥「係人都識做咁嘅表，咁嘅嘢都交唔出」。

機電工程署回應指，啟德發展區的區域供冷系統項目仍未全面投入服務，去年已就整個系統的收費水平進行檢討，隨着啟德發展區的建築物陸續落成，有信心可如期賺回投入成本。另外，署方指若然在現時公布太多數據，會影響日後的招標程序，希望大家「畀少少耐性」，署方會陸續公布更多數據。

另一議員張華峰關注啟德供冷系統斥資逾49億港元，至今投入運作約8年，只有11棟建築物採用系統，是否費用太昂貴或是有條例限制。署方指項目是新事物，大家要摸着石頭過河，現時的11棟建築物為政府大樓，由於不用進行賣地程序，可較快投入運作。至於未來在啟德發展區會有很多私人大樓落成，暫時所有個案均指會採用供冷系統。

此外，會上亦舉手通過在公務員事務局開設1個公務員學院院長職位，以領導學院運作；在路政署開設2個總工程師編外職位，以應付在跨境道路基建、其他主要道路基建和老化公共道路構築物的維修護養方面急增的工作量；及將發展局的1個綠化、園境及樹木管理組主管職位，以及1個樹木管理辦事處總監職位重訂為跨專業首長級職位，以更有效地推行綠化、園境及樹木管理措施。