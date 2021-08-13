入境處連日反黑工拘10人　2人為越南籍假難民

入境處早前在全港展開反非法勞工行動，包括「曙光行動」及「滙力行動」，巡查多個目標地點，行動中共拘捕10人，包括懷疑非法勞工及涉嫌聘用非法勞工的僱主，其中2名懷疑非法勞工為持「行街紙」的越南籍假難民。

入境處本周一連四日（9至12日）在各區展開連串反非法勞工行動，行動中搜查了22個目標地點，包括地盤、工場、農場、工業大廈、按摩店、餐廳及貨倉等，共拘捕8名懷疑非法勞工及2名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕的懷疑非法勞工為2男6女，年齡介乎29至51歲，據了解，當中1男1女是持「行街紙」的越南籍假難民，被捕時在深水埗一食肆從事廚工。另外，4名女子亦涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。2名因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主，年齡分別為47及52歲。

入境處發言人表示，任何人違反逗留條件，即屬犯罪，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁2年。發言人重申，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行，最高刑罰會由原來的罰款35萬元及監禁3年，大幅提高至罰款50萬元和監禁10年。