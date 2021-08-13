18歲男生涉背包藏易燃液體　罪成還押候判

前年10月13日荃灣有示威發生，期間一名18歲學生於荃灣廣場外被捕，同時警員拾到一個背囊，內有被告的銀包、2樽易燃液體、噴漆等物品，男生因而被控管有物品意圖摧毀財產罪。他否認控罪，案件經審訊後，今天（13日）在西九龍法院裁決。裁判官劉淑嫻否定證物鏈曾經被干擾，亦拒絕接納被告指自己銀包被盗、再被人放進一個含有涉案物品背囊的說法，因此裁定被告罪名成立。裁判官會為被告索取勞教中心、更生中心、教導所報告，還押至8月27日判刑。

18歲被告何駿賢，被控於2019年10月13日在荃灣廣場外管有1個膠樽及1個玻璃樽，其中膠樽內含高度易燃有機溶劑環己烷144毫升、異丙醇108毫升及0.02克類似硅膠的不知名固體，玻璃樽則內含環己烷130毫升、異丙醇7毫升及0.61克澱粉固體，以及一枝噴漆，並意圖在無合法辯解下使用上述物品摧毀他人財產。

裁判官指，全部作供警員都誠實可靠，雖然個別警員無依程序處理證物，情況並不理想，但不代表證物鏈有被干擾，單純是辯方無證據的憶測。雖然證物警員曾經拿著涉案背囊協助其他同事搜身，又在去洗手間時短暫放下涉案背囊，不過裁判官認為背囊全程在證物警員的視線範圍內，故不存在證物鏈被干擾的可能。

裁判官又拒絕接納被告的自辯理由，認為被告作為一個中六學生，如果發現遺失內含大量重要證件的銀包，理應前往商場詢問處查詢及留低個人資料，但被告並無這樣做，反而跟隨一群示威者跑走，並不合理。

裁判官又指，一個正常人並不會攜帶大量易燃液體外出，以當時的社會環境，被告有可能利用涉案物品製作汽油彈，或直接倒入火堆助燃，噴漆亦可用作破壞財物，被告被捕時戴着一隻手套，相信可以保護他犯案時避免受傷。綜合所有證據，裁判官最終裁定他罪名成立。