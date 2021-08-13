港大新生註冊日在即　校方再次派人移除學生會字句及標誌

隨着昨日(12日)聯招放榜，各大學將會舉辦新生註冊日，迎接新一批學生。近月風波不斷的香港大學，將於星期日起一連三日舉行註冊日，校方今日(13日)派人移除大學街各告示板上的學生會字眼及標誌，而過去多年一直由學生會統籌、協調的註冊日，將由校方舉辦。

據港大校媒《學苑》報道，港大校方今日下午派數人移除校園内的學生會字眼及標誌，其中包括多幅由學生會管理、供學生組織張貼宣傳海報的壁報板。繼港大學生會評議會上月通過一項哀悼議案，被各界嚴厲抨擊後辭職，校方旋即宣布不再承認港大學生會的角色，要求撤出學生會綜合大樓，並換鎖、拆招牌。隨後，警方國安處人員進入校園搜證，港大校委會也發聲明宣布，禁止涉事學生進入校園。

過去多年，港大學生會一直在新生註冊日及迎新活動，扮演重要的角色。今年，校方中止與迎新事務委員會的合作，交由學生發展及資源中心及香港大學教務處舉辦新生註冊日。後日起一連三日的註冊日，將與往年大致相同，但會取消「Zone 0」，即新生註冊為學生會會員的環節。學生會不得收取會費或作任何形式的宣傳。參與註冊日的屬會須先向校方提交活動的詳細計劃及流程。此外，據港大學生發展及資源中心網站，本年開學禮將於8月31日早上舉行。