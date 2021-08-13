政Whats噏：陳梓維冀一日眾籌廿萬　網民質疑是否網上騙案

大批泛民主派區議員因擔心不能通過宣誓而辭職，但仍有部分人聲稱要留喺地區服務街坊。油尖旺前區議員陳梓維，今日(13日)清晨透過其個人社交專頁宣布發起網上眾籌，並定下24小時之內籌得20萬港元嘅目標，否則會即時停止處理所有嘅跟進個案同地區服務。陳嘅豪言壯語，當然再成網民熱話，有網民毫不客氣，反問錢就街坊畀、活動就由街坊諗，到底陳梓維喺度做咩？

陳梓維話自己其實好慚愧，自從返咗送外賣份新工，完全冇理會過地區工作。就算生活逼人，但始終當初係民選選出，即使已經辭職都唔可以放低地區工作喎。佢話希望交由上天決定，發起喺24小時之內眾籌20萬港元，打算將籌得嘅10萬港元用作辦事處開支，另外10萬港元就用嚟開舖頭滾存資金。有人問若果延續服務，會有啲咩活動？陳就話交由街坊決定。

陳梓維不但為眾籌款額定下目標，仲要求其社交專頁要喺24小時內有超過1萬人讚好喎！而佢宣布眾籌過咗大半日，所募款項不足11000港元，距離目標極遙遠。陳又分享埋自己嘅銀行戶口結餘只係得1,335.42港元，其後佢又發出貼文，話大家都知道佢發起眾籌，但難敵天意，相信8月31日係佢最後為大家服務嘅日子，而8月18日下午兩點開始，辦事處將會開放畀大家入內揀選心儀物品，只送不賣，又指業主已無條件解約。

陳嘅「一日眾籌」惹來好多網民留言批評，有人問佢以為所有香港人都係弱智？有網民提到陳梓維做慣議員懶做工，發動眾籌延續議員夢，就好似同班街坊講「你哋選我出嚟做議員，係咪有責任養埋我先？」有人話24個鐘籌20萬元，擺明唔想做。亦有人問呢啲算唔算係網上騙案啊？議員張國鈞亦都出嚟抽水，話如果要人幫手可以搵佢所屬政黨，又重提陳在任之時，都有轉介個案畀佢哋㗎啦！張直言呢種眾籌方式令人覺得係招搖撞騙，似乎係威脅街坊如果達唔到目標，就會停止服務，同時都係畀自己一個下台階，話唔係唔想服務，只係冇錢服務咋。